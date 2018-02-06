Gemlik'te hayat durdu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde deprem tehlikesi altında bulunan yerleşim yerlerinin şehrin dışında bulunan yerlere nakledilmesi 24 Aralık'ta yayımlanan 696 Sayılı KHK ile önü açılırken, vatandaşın tüm Gemlik’in taşınacağını kulaktan kulağa yayması tüm esnafı olumsuz etkiledi. Riskli binaların dönüşümü için Manastır mevkiinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 300 hektarlık alan belirlenirken, 100 bin nüfusu aşan Gemlik şehir merkezinin tamamının taşınacağı yönündeki spekülasyonlar ilçede hayatı kilitledi.

Gemlik’te ilk kentel dönüşümü gerçekleştirenlerden biri olan Müteahhit Hamza Aygün, “Bugüne kadar Gemlik’te hatırı sayılır bir dönüşüm gerçekleştirdik. 24 Aralık 2017 tarihinde 696 sayılı kanunla Gemlik’in taşınması gündeme geldi. 696 sayılı kanunnamenin 25’inci geçici maddesi ile 7269 sayılı kanuna Gemlik ilçesi ilave edildi. Depremsellik nedeni ile taşınma gündeme geldi hemen akabinde belediye başkanı, çevre ve şehircilik bakanı, cumhurbaşkanı Gemlik’in taşınacağını söyledi. Daha sonra Gemlik taşınmıyor, dönüşüyor demeye başladılar. Bu konuyla ilgili ciddi anlamda toplantılar yapıldı. Ancak kanun da olduğu gibi duruyor ve bunda sadece taşınmaktan bahsediliyor. Biz şuan da depremsellik nedeni ile değil ekonomik anlamda ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü bu açıklamalar ciddi anlamda ekonominin durmasına sebep oldu. Özellikle inşaat ve emlak sektörü büyük sıkıntı içerisine girdi. 1996 yılından önce yapılan dairelere bankalar kredi vermedikleri ve teminata kabul etmedikleri için ticari kredilerde bile ilerleyen dönemlerde çok ciddi sorunlar oluşacak. Bu sıkıtı da Gemlik’e dalga dalga yayılmaya başlandı’ dedi.

Psikolojik bir kriz yaşandığını ifade eden Aygün, “İnsanlar daha önce yapılan 50 bin kişi tabut üzerinde yaşıyor açıklamaları yüzünden zaten ürkmüştü. Bu KHK sonrasında da ekonomik deprem yaşadı. Şimdi bunun giderilmesi için toplantılar ve açıklamalar yapılıyor. Fakat bizim beklentimiz bu sıkıntı nereden meydana çıktıysa oradan düzeltilmesini istiyoruz. 696 sayılı KHK’da belirtlilen 7269 sayılı kanunun Gemlik için uygun olmadığını ve ağır olduğunu düşünüyoruz. Bizim önerimiz 7269 sayılı kanun ilgi tutularak değil de 6306 sayılı kanun ilgi tutularak bu konunun gündeme getirilmesini istiyoruz. Orman vasfını yitirmiş alanların rezerv alan statüsüne sokularak 6306 sayılı kanunla yapılmasını istiyoruz. Zira daha güncel bir kanun ve birkaç defa güncelleme geçirdi. Bu kanununla Türkiye’nin birçok yerinde çok güzel dönüşümler yapıldı. 2 kanun arasındaki en önemli fark birinde devlet eliyle gelip bir yerden dönüşüm söz konusuyken, diğerinde vatandaş ne istiyorsa o yapılıyor. Özetle 7269 sayılı kanunla değil 6306 sayılı kanunla Gemlik’in dönüşmesinden yanayız’ şeklinde konuştu.

Son dönemde vatandaşların evlerinde herhangi bir tadilat yaptırmadığını da belirten Aygün, ‘Gemlik ekonomisi de bundan etkilenmeye başladı. Gemlik bu kadar değersiz bir ilçe değil. Gemlik bir çok ilden daha iyi bir ekonomiye sahip bir yer. Limanı, tarımı, turizmi ve sanayisiyle çok önemli bir jeopolitik konuma sahiptir. Türkiye’nin yıldızı olabilecek bir ilçe. Bu belirsizliğin ortadan kaldırılmasını sağlayarak halkımız şunun farkına varmalı. Gemlik dönüşmeli, Gemlik için bu bir ihtiyaç. Eski ve çarpık yapılaşma dönüşmeli, taşımalı sistem de olmalı ilçe seyreltilmeli. Dönüşüm en güzel şekliyle nasıl yapılabilir. Bunlar yapılırken ekonomi de göz önünde bulundurulmalı. Ben halkımıza çok iyi bir Gemlik’te oturmanın yakın zamanda mümkün olabileceğini söylemek istiyorum. İnsanlar evlerine yatırım yapmaktan korkmasınlar’ diye konuştu.

KHK’dan sonra inşaat işlerinde sıkıntılar çıkmaya başladığını belirten inşaat firması yetkilisi Şakir Kutlay, "Hisartepe bölgesinde iş yaptığımız için Arap ve dışarıdan gelen müşterilere hitap eden projelerimiz var. Gemlik için demiyoruz ama dışarıdan gelen müşteri olaya bölge bazında bakmıyor bütün Gemlik yıkılacak gözüyle bakıyor. Dışarıya sattığımız konutları bir kısmı şuan da vatandaş tarafından geri satılmaya çalışılıyor. Bu inşaat işinde çok ciddi olumsuzluklara yol açtı. Devletin biran önce bu işe el atıp ciddi açıklamalar yapmaları gerekiyor. Gemlik’in bugünden daha güzel olacağı yönünde bununla ilgili projeler hazırlandığı söylenmekte. Bugün şer olarak gördüğümüz yarın bize hayır olarak dönebilir. Ama yapılacak olan ne varsa bunun görsel olarak halka biran önce gösterilmesi gerekiyor’ dedi.

Gemlik Belediyesi tarafından ise ilçenin her tarafındaki reklam panolarına bilgilendirme afişleri asıldı. ’Gemlik taşınmıyor, dönüşüyor’ ifadesinin bulundu afişlerde şu ifadeler yer verildi:

“Mevcut imar alanlarına yine ruhsat verilecek. Merkezde ticari ve sosyal hayat yine devam edecek. Dönüşümde zorlama olmayacak. Sadece riskli binalar dönüşecek. Yerinde dönüşüm teşvik edilecek. Yapılacak deniz manzaralı konutlar isteyene maliyetine verilecek. Dönüşüm alanı, liman depolama alanı yapılmayacak. Deprem sonrası yapılan binalarda oturanlar hangi mahallede olursa olsun oturmaya devam edecek. Dönüşüm alanları şehrin ihtiyaç duyduğu çocuk parkı, otoparklar, spor alanları gibi sosyal donatı alanları olacak.”

Hurşit Topal - Derya Evren