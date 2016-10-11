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Genç adamı ailesi evde ölü buldu

Bodrum'da yaşayan 30 yaşındaki Kadir Topaloğulları, evinde ölü bulundu. Gencin ölümü ailesi ve yakınlarını büyük üzüntüye boğdu.

Genç adamı ailesi evde ölü buldu

11 Ekim 2016 13:09

İnşaat işçisi Kadir Topaloğulları sabah saatlerinde Konacık Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi üzerinde ailesiyle birlikte yaşadığı evinde annesi tarafından cansız bedeni bulundu. Haber verilmesiyle eve gelen sağlık ekipleri 30 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayı haber alan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler evde ve evin çevresinde inceleme yaptı. Olay yeri İnceleme Biriminin incelemesi ve Cumhuriyet Savcısının talimatları sonrası Topaloğulları’nın cenazesi Bodrum Belediye Cenaze Hizmetleri Birimine ait araçla Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Toplaoğulları’nın kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için cenazesinin Muğla-Yerkesik Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği bildirildi. 

Eren Ayhan
MUĞLA

Etiketler: aile, Genç adam


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