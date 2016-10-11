İnşaat işçisi Kadir Topaloğulları sabah saatlerinde Konacık Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi üzerinde ailesiyle birlikte yaşadığı evinde annesi tarafından cansız bedeni bulundu. Haber verilmesiyle eve gelen sağlık ekipleri 30 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayı haber alan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler evde ve evin çevresinde inceleme yaptı. Olay yeri İnceleme Biriminin incelemesi ve Cumhuriyet Savcısının talimatları sonrası Topaloğulları’nın cenazesi Bodrum Belediye Cenaze Hizmetleri Birimine ait araçla Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Toplaoğulları’nın kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için cenazesinin Muğla-Yerkesik Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği bildirildi.

Eren Ayhan

MUĞLA