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Genç aşıkların tekme-tokat kavgası kamerada

Genç aşıkların tekme-tokat kavgası kamerada
Genç aşıkların tekme-tokat kavgası kamerada

Ankara’da aldatıldığını öne süren kadın ile sevgilisi arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Çiftin tekme-tokat kavgası kameraya yansıdı.

Genç aşıkların tekme-tokat kavgası kamerada - Tıkla İzle

Olay, önceki gece Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocatepe Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde yürüyen kimlikleri belirsiz çift arasında tartışma yaşandı. Erkek arkadaşının kendisini aldattığını öne süren kadın yolunu değiştirerek ayrılmak istedi. Alkollü olduğu belirtilen sevgilisini bırakmak istemeyen erkek, onu tutmaya çalıştı. 

Yol ortasında dakikalarca tartışan çift, çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti. Sevgilisinin kendisini saran kollarından kurtulmaya çalışan genç kadın, ardı ardına tokat attığı adama bir yandan da küfürler savurdu. Sevgilisinin, “Seni bu halde bırakamam” sözü üzerine iyice sinirlenen kadın, genç adama defalarca tekme ve tokat atarak yalnız kalmaya çalıştı. Öfkeden deliye dönen genç kadının hışmına uğrayan sevgilisi onun peşinden yoluna devam etti.  

Caner Ünver - Musa Erdoğan

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