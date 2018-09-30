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Genç atletizm sporcusu, epilepsi nöbeti sonucu hayatını kaybetti

Genç atletizm sporcusu, epilepsi nöbeti sonucu hayatını kaybetti
Genç atletizm sporcusu, epilepsi nöbeti sonucu hayatını kaybetti

Ordu’da yaşayan atletizm sporcusu genç kız, evinde geçirdiği epilepsi nöbeti sonucu hayatını kaybetti.

Genç sporcunun kahreden sonu! Uyuduğu sırada... - Foto Galeri

Olay, Ordu'nun Fatsa ilçesinin Evkaf Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinde epilepsi nöbeti geçiren başarılı atletizm sporcusu Damla Nur Kırıkçı (19), uyuduğu sırada hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın ölümü ilçede üzüntüyle karşılanırken, ailesi ve sevenleri yasa boğuldu. 

Atletizm alanında başarılı bir sporcu olduğunu belirten Fatsa ilçe Gençlik ve Spor Müdürü Halil Bekyürek, "Sporcumuzun ani ölümü bizleri yasa boğdu. Kendisi başarılı bir sporcuydu. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim” dedi.  

Ahmet Altay
 

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