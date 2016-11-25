Olay, bu sabah Akçalar Mahallesi'nde Uluabat Gölü kıyısında meydana geldi. Ördek avı için göle gelen 25 yaşındaki Onur Yakan, geceyi kıyıdaki barakada geçirdi. Ailesi ve arkadaşları Onur Yakan'ın telefonuna uzun müddet cevap vermemesi üzerine meraklanarak göl çevresinde araştırma başlattı. Göl kıyısında sandalı gören yakınları, barakaya girince Onur Yakan'ın cesediyle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede gencin öldüğü belirlendi. Barakada yoğun gaz kokusu olduğu ve piknik tüpünün gaz kaçırdığı tespit edildi. Yakan'ın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.