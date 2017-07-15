Genç çift kazada öldü

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar'dan Kütahya istikametine seyreden İbrahim Erkan yönetimindeki 26 EF 896 plakalı otomobil, aynı istikamete gitmekte olan Osman Karaca idaresindeki 32 LZ 710 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücü İbrahim Erkan (29) ve eşi Ebru Erkan (27) olay yerinde hayatlarını kaybetti. AFAD ekipleri tarafından otomobilden çıkartılan genç çiftin cesetleri, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hüseyin Efe

