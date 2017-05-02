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Genç çiftçi desteği başvurularında son gün 5 Mayıs

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 10 Nisan 2017 tarihinde başlayan kırsal kalkınma destekleri kapsamındaki genç çiftçi projeleri desteği başvurularının, 5 Mayıs 2017 Cuma günü mesai saati bitiminde sona ereceğini bildirdi.

Genç çiftçi desteği başvurularında son gün 5 Mayıs

02 Mayıs 2017 10:42

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, genç çiftçi projelerinin desteklenmesi kapsamında; kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere 30 bin liraya kadar hibe ödemesinde bulunulacağını kaydetti.

Genç çiftçi desteğinin nüfusu 20 binden az olan yerleşim birimlerinde uygulanacağını bildiren Bayraktar, “Destekten yararlanmak isteyen genç çiftçilerimiz, ön başvurularını, ‘https://gencciftci.tarim.gov.tr’ uzantılı yazılım üzerinden, kesin başvurularını da, genç çiftçilerin proje uygulayacağı kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine şahsen yapmaları gerekmektedir. Tebliğin yayımlandığı tarih olan 31 Mart 2017 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış genç çiftçilerimizden, kesin başvuru aşamasında; nüfus cüzdanı fotokopisi, ücretli çalışmadığına dair kendisine ve eşine ait Sosyal Güvenlik Kurumu belgesi, başvuru dilekçesi, proje tanıtım formu, taahhütname, diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi istenmektedir" ifadelerini kullandı.

Genç çiftçi desteği için proje konuları şöyle belirlendi: “Hayvansal üretime yönelik; büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı, arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği, kanatlı yetiştiriciliği ve tesis yapımı, ipek böceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı, bitkisel üretime yönelik; kapama meyve bahçesi tesisi, fide, fidan, iç ve dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği, kontrollü örtü altı yetiştiriciliği, kültür mantarı üretimi, yöresel ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik; çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi, coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim, coğrafi işareti olan gıdaların üretimi.” 

Etiketler: başvurular, Genç çiftçi desteği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği


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