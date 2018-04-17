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Genç Çiftçi projesi başvuruları 30 Nisan’da sona erecek

Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 18-40 yaş aralığındaki genç çiftçilerin yararlanabileceği proje başvuruları 30 Nisan’da sona erecek.

Genç Çiftçi projesi başvuruları 30 Nisanda sona erecek

17 Nisan 2018 14:37

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin desteklenmesi hakkındaki tebliğin resmi gazetede yayınlanmasının ardından 2 Nisan’da başlayan başvurular, 30 Nisan 2018 tarihinde bitecek. 18-40 yaş arasındaki kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelerden, başvurusu kabul edilip onaylanan genç çiftçilere 30 bin TL'ye kadar hibe ödeme yapılacak. Başvurular ilçe müdürlüklerinde kurulan genç çiftçi proje yürütme birimi tarafından kabul edilecek.

Genç Çiftçi Projesi ile tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amaçlanıyor.  

Onur Durmuş
 

 

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