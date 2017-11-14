Genç çiftçilere koyun dağıtıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın genç çiftçi projesi kapsamında Altınova ilçesine getirilen Merinos koyunlar, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce hak sahibi genç çiftçilere teslim edildi. 2017 yılında, 5 genç çiftçiye 35 adet koyun ve 2 adet koç olmak üzere toplam 185 adet Merinos koyunun dağıtıldığını belirten Altınova Kaymakamı Zafer Engin, projenin üretime ve ilçemizdeki genç çiftçilerimizin istihdamına önemli katkı sağlayacağını bildirdi.

Kaymakam Engin, “Hibe koyun desteği almaya hak kazanan çiftçilerimize koyunlarının hayırlı olmasını, ürünlerinin bol, kazançlarının bereketli olmasını diliyorum” dedi.

Mehmet Mercan

