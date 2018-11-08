Genç denizciler brövelerini aldı!

Girne Amerikan Üniversitesi(GAÜ) Denizcilik ve Ulaştırma Yüksek Okuluna bu yıl katılan genç denizciler, Millenium kongre salonunda, Rektör Prof. Dr. Kutsal Öztürk'ün de katılımı ile düzenlenen tören ile brövelerini aldı.

“Öğrenciler uluslararası kuruluşlarda görev yapabilirler”

Uzakyol Kaptan Dr. Bayram Ali Tavlayan konuşmasında; brövenin ayırt edici yönünün yanı sıra uzmanlık belgesi ve sertifika anlamına da geldiğini vurgulayarak, geleneksel olarak yapılan Bröve Takma Törenin ardından genç denizcilerin sorumluluklarının daha da arttığını ifade etti. Kaptan Tavlayan, iyi bir İngilizce ve lisans derecesiyle mezun olacak genç denizcilerin ileride Uluslararası Denicilik Örgütü (IMO) ve Birleşmiş Milletler (UN) gibi uluslararası kuruluşlarda da görev yapabileceklerini vurguladı. Kaptan Tavlayan, başarıya yönelik adımların öğrencilerin kendi seçimlerine bağlı olduğunu belirterek, İtalyan devlet adamı ve düşünür Seneca'nın “Gideceği limanı bilmeyen gemiye hiçbir rüzgârdan fayda gelmez” sözleriyle genç denizcilere tavsiyede bulundu.

GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk ise konuşmasında, Denizcilik ve Ulaştırma Yüksek Okulunun, önemli ve değerli bir bölüm olduğunu, öğrencilerin başarılarının yakından takip edildiğini ve bu başarılardan gurur duyulduğunu ifade etti. Öztürk ayrıca, öğrencilerin talebi ile kurulan okul bandosunun da kısa zamanda büyük ilerleme gösterdiğini ve bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tören, bando takımına mensup öğrencilerin sertifikalarının dağıtılmasının ardından, yeni denizci öğrencilere Prof. Dr. Kutsal Öztürk ve Dr. Bayram Ali Tavlayan tarafından brövelerinin takılması ile sona erdi.