Edinilen bilgiye göre, özel bir hastanede fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı olarak görev yapan doktor Enes Bolaç (36), 33 D 8144 plakalı otomobili ile merkez Yenişehir ilçesi 34. Cadde'de seyir halindeyken aracının kontrolden çıkması sonucu önce refüje ardından kaldırıma çarptı. Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince, sıkıştığı araç içerisinden ağır yaralı olarak çıkarılan Bolaç, tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Bolaç'ın evli ve 5 yaşında bir çocuk babası olduğu öğrenildi.