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Genç futbolcu beyin kanaması geçirdi!

Sivasspor'un U-21 takımında forma giyen 21 yaşındaki Berkan Ercan, antrenman sonrası takım otobüsünün kapısının çarpması sonucu ağır yaralandı.

Genç futbolcu beyin kanaması geçirdi!

09 Ağustos 2017 19:36

Olay, dün akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi Erzincan karayolu üzerinde bulunan Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, U-21 takımında forma giyen genç futbolcu Berkan Ercan'a antrenman sonrası takım otobüsüne bindiği sırada otobüsün kapısı çarptı. Genç futbolcu çarpmanın etkisiyle yere düşerek kafasını vurdu. Genç futbolcu takım arkadaşları tarafından özel hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından tomografisi çekilen genç futbolcunun beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Yoğun bakımda tedaviye alınan genç futbolcunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

Onur Erden
 

Etiketler: Berkan Ercan, Sivasspor


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