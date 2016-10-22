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Genç futbolcu gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Büyükçekmece’de dün akşam uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden futbolcu Burhan Yıldız gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Genç futbolcu gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

22 Ekim 2016 17:59

Büyükçekmece’de dün akşam saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki genç futbolcu Burhan Yıldız için bugün cenaze töreni düzenlendi. Esenyurt Hz. Ebubekir Camii’nde düzenlenen cenaze törenine futbolcunun yakınları, takım arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi namazı müteakiben kılınan cenaze namazında yakınları ayakta durmakta zorlanırken, genç futbolcunun babası Mehmet Yıldız ve amcası sinir krizleri geçirdi. Erzurumlu olan ve aynı zamanda ailenin tek çocuğu olan Yıldız’ın cenaze namazını amcası kıldırdı. Cami avlusunda okunan duaların ardından cenaze aracına konulan futbolcunun naaşı Esenyurt Yenikavaklı mezarlığına defnedildi.

İki yıldır beraber futbol oynadıklarını belirten Silivrispor takım kaptanı Yunus Yaşar, “Burhan ile iki yıldır beraberiz. Çok sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Biz onun ağabeyleriydik, büyükleriydik. Yeri geldiği zaman kızdığımızda ağzını açmayan, bize cevap vermeyen efendi bir kardeşimizdi. Bizi çok üzdü. Yaşanan olay ile ilgili bizim bir bilgimiz yok ama ona bunu hiç konduramadık. Kardeşimizi çok genç yaşta kaybettik. Çok değer verdiğimiz bir insandı. Büyük bir acı. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

Vicdan azabı duyuyorum
Genç futbolcunun ölümünden dolayı vicdan azabı duyduğunu söyleyen Silivrispor Kulübü teknik direktörü Sertan Güriz, “Bizim takımdan 4-5 hafta önce ayrılmıştı. Geçen sezonu beraber tamamladık. Sezon başında yine bizimle beraberdi. Böyle bir şeyi hak edecek bir kardeşimiz değildi. Böyle olaylara karışacak, bu sebepten dolayı aramızdan ayrılacak bir kardeşimiz değildi. Kendisi hocam ben takımda yer bulamayacağım, müsaade eder misiniz dedi. Başka takımlarda oynamam gerektiğini söyledi ve bizde müsaade ettik. Açıkçası bu olayı duyduktan sonra keşke müsaade etmeseydik diye vicdan azabı duymadım değil” şeklinde konuştu.
 

Selim Bayraktar

Etiketler: Büyükçekmece, futbolcu Burhan Yıldız, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı, silahlı saldırı


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