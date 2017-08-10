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Genç futbolcu hayati tehlikeyi atlattı

Demir Grup Sivasspor'un U-21 takımında forma giyen ve antrenman sonrası takım otobüsüne kapısının çarpması sonucu ağır yaralanan orta saha oyuncusu Berkan Ercan hayati tehlikeyi atlattı.

Genç futbolcu hayati tehlikeyi atlattı

10 Ağustos 2017 15:56

Kaza iki gün önce akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi Sivas-Ankara karayolu üzerinde bulunan Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde meydana geldi. 21 yaşındaki Berkan Ercan'a antrenman sonrası takım otobüsüne bindiği sırada otobüsün otomatik kapısı çarptı. Genç futbolcu çarpmanın etkisiyle düşerek kafasını yere vurdu. Başından yaralanan Berkan Ercan, takım arkadaşları tarafından Medicana Sivas Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavi alınan genç futbolcu hayati tehlikeyi atlattı. Müşahede altında tutulan oyuncunun bir süre daha hastanede tedavisinin devam edeceği öğrenildi. 

Uğur Yiğit


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