1. Amatör Küme takımlarından Erkiletspor’un genç oyuncusu Mükremin Serhat Kum (16) kansere yenik düştü. 1 haftadır Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fakültesi'nde tedavi gören genç oyuncu Mükremin Serhat Kum, bugün öğle saatlerinde vefat etti. Genç oyuncunun ölüm haberi Erkiletspor camiasını ve Kayseri Amatör camiasını yaşa boğdu.

16 yaşındaki genç futbolcunun cenazesi yarın öğle namazına müteakip Kebir Camii'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Genç futbolcunun acı haberi alan takım arkadaşları, sosyal paylaşım sitesindeki hesaplarından, “Bu gidişin olmadı kardeşim, daha çok şampiyonluk yaşayacaktık seninle. Mekanın cennet olsun ruhun şad olsun” yazması, okuyanları duygulandırdı.

Erhan Kan