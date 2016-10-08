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Genç futbolcu kansere yenildi

Kayseri 1. Amatör Küme takımlarından Erkiletspor’un 2000 doğumlu oyuncusu Mükremin Serhat Kum, kanser nedeniyle tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti.

Genç futbolcu kansere yenildi

08 Ekim 2016 09:16

1. Amatör Küme takımlarından Erkiletspor’un genç oyuncusu Mükremin Serhat Kum (16) kansere yenik düştü. 1 haftadır Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fakültesi'nde tedavi gören genç oyuncu Mükremin Serhat Kum, bugün öğle saatlerinde vefat etti. Genç oyuncunun ölüm haberi Erkiletspor camiasını ve Kayseri Amatör camiasını yaşa boğdu.

16 yaşındaki genç futbolcunun cenazesi yarın öğle namazına müteakip Kebir Camii'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Genç futbolcunun acı haberi alan takım arkadaşları, sosyal paylaşım sitesindeki hesaplarından, “Bu gidişin olmadı kardeşim, daha çok şampiyonluk yaşayacaktık seninle. Mekanın cennet olsun ruhun şad olsun” yazması, okuyanları duygulandırdı. 

Erhan Kan

Etiketler: Mükremin Serhat Kum


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