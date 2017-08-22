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Genç futbolcu kazada hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’da otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında dün hayatını kaybeden kişinin Manisa Yunus Emre Belediyespor’da top koşturan 25 yaşındaki Samet Algu olduğu ortaya çıktı.

Genç futbolcu kazada hayatını kaybetti

22 Ağustos 2017 11:23

Afyonkarahisar-İzmir karayolu asri mezarlık yakınlarında dün meydana gelen kazada, Samet Algu (25) yönetimindeki 45 EK 160 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Ahmet Akbaş kullandığı (23) 03 RC 400 plakalı hafif ticari araçla çarpışmıştı. Kazada Alpu, Akbaş ve Sadık Çalış (26) ağır yaralanmıştı. Olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırılan Alpu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Samet Algu’nun Manisa Yunus Emre Belediyespor’da top koşturduğu ve çevresi tarafından sevilen bir oyuncu olduğu öğrenildi. Algu’nun ayrıca geçtiğimiz yıl Merve Algu ile dünya evine girdiği ve henüz 2 ay önce baba olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Algu’nun yanında kazada ağır yaralanan Sadık Çalış’ın ise takımın masörü olduğu öğrenildi.
Talihsiz futbolcunun cenazesinin bugün Manisa’da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. 

Gökten Ceylan
 


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