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Genç futbolcunun dili boğazına kaçtı

Bölgesel Amatör Lig 1. Grup’ta oynanan Erciş Gençlik Belediye Spor- Ağrı Spor maçında ev sahibi takımdan Sinan Üzen’in dili boğazına kaçtı.

Genç futbolcunun dili boğazına kaçtı

11 Mart 2018 16:40

Bölgesel Amatör Lig 1. Grup’ta mücadele eden Erciş Gençlik Belediye Spor ile Ağrı Spor, Erciş Şehir Stadı’nda karşı karşıya geldi. Maçın 20. dakikasında iki takım oyuncularının hava topunda kafa kafaya çarpışması sonucu, ev sahibi takımın oyuncusu Sinan Üzen’in dili boğazına kaçtı.

Korku dolu anların yaşandığı olayda dili boğazına kaçan Üzen, teknik heyetin müdahalesi sonucu hayata döndürülürken, genç futbolcunun hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. 0-0 biten maçın sonunda Erciş Gençlik Belediye Spor futbolcuları ile teknik heyet Üzen’i hastanede ziyaret etti. 

Bu arada Ağrı Spor maç sonunda ligin bitmesine iki hafta kala gurubunda şampiyonluğunu ilan etti.  

 

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