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Genç: 'Genlerimizdeki Ahi kültürü 15 Temmuz darbesini bertaraf etmemizi sağladı'

“Ahilik Kültürü Haftası” nedeniyle ilçedeki esnafları ziyaret eden Canik Belediye Başkanı Osman Genç, “Genlerimizdeki ahi kültürü 15 Temmuz darbesini bertaraf etmemizi sağladı” dedi.

Genç: Genlerimizdeki Ahi kültürü 15 Temmuz darbesini bertaraf etmemizi sağladı

13 Ekim 2016 17:00

Canik Belediye Başkanı Osman Genç “Ahilik Kültürü Haftası” nedeniyle ilçedeki esnafları dükkanlarında ziyaret etti. Başkan Genç esnafın ahilik haftasını kutlarken, Canik Belediyesi olarak hazırladıkları Ahilik kültürünün anlatıldığı kitap ile “15 Temmuz Öncesi ve Sonrası” isimli eseri hediye etti.

Ahilik kültürünün birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğini ifade eden Başkan Genç, “Ahilik dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşmesidir. Yaşadığımız sıkıntıları aşmamızda bu köklü dayanışma kültürünü yaşatan esnaf ve sanatkarlarımızın katkısı çok büyük. Bu birlik ve beraberliğimizin en güzel örneğini 15 Temmuz gecesi darbecileri bertaraf ederek gösterdik. Ecdadımızdan aldığımız bu değerleri daha da zenginleştirerek, sonraki nesillere aktarmak için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz“ dedi.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin özünde Ahilik kültürünün olduğunu söyleyen Başkan Genç, “Türkiye Cumhuriyeti ahi bir devlettir. Onun için bizler kapımıza gelen Suriyeli kardeşlerimize kapımızı açtık. Nerede bir mazlum varsa, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin öncülüğünde ulaştık. Bizlerde Canik Belediyesi olarak Suriye’de, Myanmar’da, Bangladeş’te Müslüman kardeşlerimizle buluştuk. Çünkü bizler Ahi Evran’ın torunlarıyız. Hamurumuzda birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu var” diye konuştu.^

Başkan Genç’ten Ahilik ve 15 Temmuz kitabı hediyesi
Ahiliğin milli kimliğimizi oluşturan değerlerden biri olduğu belirten Başkan Genç, “Anadolu’da bin yıldan beri varlığını sürdüren ahilik anlayışı ve teşkilatı esnaf ve sanatkârları ahlaki değerler etrafında birleştirerek, milletimizin birlik-beraberliğinin sağlanmasını ve toplumsal düzenin tesis edilmesini sağlamıştır. Bizler de bu kültürün devam etmesi için Canik Belediyesi olarak hazırlayıp kitap haline getirdiğimiz ‘Müslüman Türkün Ahlak ve Meslek Okulu Ahilik’ eserimizi ve ruhumuzda var olan bu dayanışma, birlik ve beraberliğin en güzel örneğini sergilediğimiz 15 Temmuz darbesini detaylarıyla anlattığımız ‘15 Temmuz Öncesi ve Sonrası’ kitabımızı sizlere hediye ediyoruz” şeklinde konuştu.

Etiketler: Osman genç


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