Genç girişimciler için, yatırım almanın tüyoları

Türkiye’nin ilk bulut tabanlı personel yönetim yazılımı Kolay İK, Almanya merkezli Monkfish Equity öncülüğünde aldığı 1 milyon dolarlık yeni yatırımıyla, daha öncekilerle birlikte yaklaşık 1,5 milyon dolarlık finansmana ulaştı. Şu ana kadar tohum yatırım, melek yatırımcı ve risk sermayesi şirketi olmak üzere 3 turda 3 farklı yatırım alan Kolay İK, 2014-2017 döneminde 7 kat büyüyerek 10 binin üzerindeki şirket ve 110 binin üzerinde çalışana insan kaynakları ve personel yönetimi alanlarında çözümler sunuyor. Türkiye’deki KOBİ’lerin güçlenmesi ve dijitalleşmesinin yanı sıra kurumsal şirketlerin personel yönetimi süreçlerini kolaylaştırdıklarını aktaran Kolay İK Kurucu Ortağı Çağlar Yalı, genç girişimcilere yatırım süreçleriyle ilgili önemli ipuçları sundu.

Çağlar, yatırım sürecinde başlıca önemli noktaları şöyle sıraladı;

Finans öğrenin

Yatırımın finansal bir süreç olduğunu unutmayın. Yatırımcıların bir hisse senedinden hangi hesaplamalarla nasıl ve ne sürelerde geri dönüş beklediğini öğrenin. Planınızı buna göre yaparak yatırımcıyı bu plana ikna edin. İyi bir finans bilgisine sadece yatırım sürecinde değil, şirketi yönetirken de ihtiyacınız olacak.

Lider yatırımcıya (Lead Investor) odaklanın

Her yatırım turunda şirketin değerlemesini belirleyen ve ilk yatırımı yapan yatırımcı, en kritik rolü oynar. Yatırım sürecinde her yatırımcıyı ayrı ayrı değerlemeye ikna etmek kolay değil. Etraftaki diğer yatırımcıların güveneceği bir yatırımcıyla derinlemesine konuşarak sadece bir kişiyi tamamen ikna edin. Eğer iyi bir lider yatırımcı ise diğer yatırımcıları da yanına çekecektir.

Çok ama çok iyi bir avukatla çalışın

Avukatınız, yatırım sürecindeki en büyük dostunuz. Neredeyse her gün telefonda konuşacaksınız. Bu nedenle yatırım süreçlerine hakim, yatırımcılarla nasıl konuşulacağını iyi bilen avukatlarla çalışın. Avukatınızın en ufak bir hatası bile yatırım sürecini 1 ay uzatabilir. Genellikle yatırımlarda değerlemeye ve yatırıma karar vermek, kolay olan taraftır. Sonrasında sözleşme süreci çok daha yoğun geçen bir süreçtir.

Etik davranın

Yatırım alabilir veya alamayabilirsiniz. Ama muhtemelen bu sektörde daha uzun yıllar çalışacaksınız. Bu nedenle yatırımcılara gerçek olmayan bilgiler vermek veya bir yatırımcıyı kullanarak diğer yatırımcıdan değerleme yükseltmeye çalışmak gibi etik olmayan davranışlara kesinlikle girmeyin. Yatırımcıların da kendi aralarında konuştuğunu unutmayın.

Arkanızı toparlayacak birisi olsun

Tüm kurucu ortaklar yatırıma odaklanmamalı. Bu durumda yatırım dışındaki satış, ürün geliştirme ve operasyon gibi tüm işler yavaşlayacaktır. Ekibin içinden birine yatırım sürecini yönetmek için güvenmeli, ekibin kalanıyla da şirketin büyümeye devam etmesi için çaba sarfedilmeli. Bir girişimin başına gelecek en tehlikeli şey, yatırım alamamak değil, büyümemektir.