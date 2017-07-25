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Genç girişimcilerin Chobani kampı sona erdi

Hamdi Ulukaya Girişimi’ne (HUG) seçilen 24 girişimci adayı ve 12 startup sahibi genç, New York’taki üç haftalık eğitim programının ardından Türkiye’ye döndü

Genç girişimcilerin Chobani kampı sona erdi

25 Temmuz 2017 11:15
Genç girişimcilerin Chobani kampı sona erdi - Tıkla İzle

Hamdi Ulukaya Girişimi (HUG) Girişimci Adayı ve Startup Destekleme Programı’na katılmaya hak kazanan genç girişimciler, ABD’deki üç haftalık eğitim programını tamamlayarak ülkeye döndü. Türkiye’nin dört bir yanından başvuran 3 bin 300 girişimci adayı ve 394 startup arasından seçilen 24 girişimci adayı ve 12 startup sahibi, New York merkezli eğitim programı kapsamında fikirden girişime giden yolu Chobani örneği ile yakından inceleme fırsatını buldu.

“HUG girişimciliğin gücünü iyilik namına harekete geçirecek”

Chobani kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, konuya ilişkin şunları söyledi: "Girişimcilik, şu dünyada iyilik namına bir şeyler yapabilmek için inanılmaz bir güç kaynağı; Chobani'deki yolculuğumdan öğrendiğim en önemli şeylerden biri bu. Bizim HUG'daki amacımız işte o gücü harekete geçirmek, Türkiye'nin dört bir yanındaki genç girişimcilerin potansiyelini ve tutkusunu su yüzeyine çıkarmak. Geçtiğimiz ay boyunca bu muhteşem startup'ları ve girişimci adaylarını Amerika'da ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. Onlar artık Chobani ailesinin birer üyesi. Şimdi Türkiye'de ve hatta dünyada fark yaratmak üzere bir yolculuğa çıkıyorlar. Bu yolculuğun onları nereye taşıyacağını görmek için sabırsızlanıyorum”. 


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