Genç girişimlere dijitalleşme desteği

Kurumsal iş yazılımları üreticisi Workcube Startup’ları desteklemek üzere bir kampanya başlattı. Workcube genç girişimlerin dijital dönüşüm süreçlerini düşük maliyetle gerçekleştirmelerine ve hızlı büyümelerine katkı sağlamayı hedefliyor. Kampanya kapsamında Startup’lar belli bir büyüklüğe gelene kadar çok cüzi bir bedel ödeyerek Workcube’u tüm fonksiyonları ile sınırsız şekilde kullanabilecekler.

“Yatırım almalarını kolaylaştıracak”

Türkiye’de hızla gelişen Startup ekosisteminde en çok gündeme gelen konulardan biri yatırım. Elinde Workcube gibi bir bilgi sistemi olmasının bir Startup’ın hem kurumsallaşmasında, hem işlerini verimli yürütmesinde önemli bir rol oynadığını belirten Workcube Yöneticilerinden Özlem Turhan, verimli; rekabetçi, izlenebilir ve denetlenebilir bir girişimin her zaman yatırımcılar için daha cazip olduğunun altını çizerek Workcube gibi bir çözüme sahip olmanın genç girişimlerin yatırım almasını kolaylaştıracağını söyledi.

“Dijital yetenekleri artmış girişimlerin ülkemizi ileriye götüreceğine inanıyoruz”

Dijital yetenekleri artmış girişimlerin global rekabete dahil olabileceklerine inandıklarını ve bu maksatla projeyi başlattıklarını belirten Özlem Turhan, şu ifadeleri kullandı: “Girişimcilik ekosistemini desteklemenin yolu illa yatırım yapmaktan veya mentörlük v.b. uygulamalardan geçmiyor. Biz ancak dijital yetenekleri artmış girişimlerin global rekabete dahil olabileceklerine, ülkemizi ileriye götüreceğine inanıyoruz. Bu maksatla bu kampanyayı başlattık. Maliyetleri yüz binler hatta kimi markalarda milyon dolarları bulan ERP çözümleri eskiden beri hep belli bir büyüklüğe gelmiş işletmelerin bir konusu gibi gözükür. Oysa 2-3 kişinin çalıştığı yepyeni bir girişimin de ürünlerini, üretimini, satışını, muhasebesini, web sitesini, pazarlama faaliyetlerini derli toplu bir bilgi sistemi içerisinde yönetmeye ihtiyacı var. Biz hem gençlerimize bu bilinci aşılamak hem de bir ERP satın almak için beklemek zorunda değilsiniz demek istiyoruz. Amacımız genç girişimcilere sadece bir bilgi sistemi sunmak değil aynı zamanda yıllardır binin üzerinde işletmede ve onlarca sektörde edindiğimiz know-how’ı da onlara aktarabilmek ve büyüme yolculuklarında bir katalizör görevi görmek”.

Kampanyaya dahil olmak için gerekli şartlar

Startup’lara sunulan All-in-one çözümünde finans, muhasebe, üretim, satış, satın alma, ürün ve stok yönetimi, proje yönetimi, crm, hr, e-devlet uygulamaları, B2B, B2C gibi yüzlerce modül ve iş fonksiyonu yer alıyor. 12’aydan daha yakın zamanda kurulmuş Limited ve Anonim şirket olması, kampanya tarihine kadarki cirosunun 5 milyon TL’yi aşmaması ve şirket ana hissedarlarından birinin en fazla 35 yaşında olması kampanyaya dahil edilecek yeni girişimlerde aranan şartlar.