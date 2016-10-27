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Genç güvenlik görevlisine hüzünlü veda

Yakalandığı kan kanserine yenik düşen 30 yaşındaki güvenlik görevlisi Volkan Taşkan, son yolculuğuna uğurlandı.


27 Ekim 2016 19:13

Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 30 yaşındaki Volkan Taşkan, yakalandığı kan kanseri (lösemi) hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Taşkan'ın cenazesi Rasathane Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'nda toprağa verildi. Genç güvenlik görevlisinin cenaze törenine ailesi, akrabaları ile dostlarının yanı sıra Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Güven Özyurt, şube müdürleri, tesis amirleri, il müdürlüğü personeli ve birlikte çalıştığı güvenlik görevlisi arkadaşları da katıldı.

Etiketler: güvenlik görevlisi


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