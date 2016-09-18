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Genç hemşireye otobüste saldırı güvenlik kamerasında

Sarıyer'de hemşire Ayşegül Terzi, çalıştığı hastaneden çıkıp evine giderken bindiği otobüste, kimliği belirsiz bir erkeğin saldırısına uğramış, saldırgan dün akşam yakalanmıştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Genç hemşireye otobüste saldırı güvenlik kamerasında

18 Eylül 2016 09:25
Genç hemşireye otobüste saldırı güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Maslak'ta 12 Eylül günü gerçekleşen olayda otobüste yolculuk yapan hemşire Ayşegül Terzi, bir erkeğin saldırısına uğramıştı. Olayla ilgili çalışma yapan Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırganın kimlik ve adresini belirlemiş, şizofreni olduğu iddia edilen zanlı A.Ç. gözaltına alınarak, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilmişti. O anlara ait görüntüler ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde zanlı A.Ç. otobüse biniyor. Ardından otobüsün arkasına doğru ilerleyen A.Ç. birden genç kıza tekme atıyor. Otobüste olan vatandaşlar ise şaşkın bakışlarla olayı izlerken, bazıları öne doğru kaçıyor.
 

Tugay Saday
 


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