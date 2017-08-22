Genç İhlas ‘STK'lar Yarışıyor, Kardeşlik Kazanıyor’ kampına katıldı

Sivil Toplum Kuruluş’larının (STK) kaynaşması ve uzun vadede gerçekleştirilmesi planlanan ‘STK'lar Yarışıyor, Kardeşlik Kazanıyor’ projesi kapsamında gerçekleştirilen buluşma Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Diriliş 2 Kamp alanında düzenlendi.

Program kapsamında, STK temsilcileri arasında karma takımlar oluşturularak ödüllü spor yarışmaları, gece yürüyüşü ve kamp ateşi etkinlikleri gerçekleştirildi. İhlas Vakfı Genç İhlas’ı temsilen; İhlas Vakfı Gençlik Temsilcisi Osman Birpınar, Hayri Safa Anıtsal ve Ömer Faruk Çolak katıldı. İhlas Vakfı Gençlik Temsilcisi Osman Birpınar, Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Osman Aşkın Bak ile görüşerek, İhlas Vakfı’nın yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği hizmetler hakkında bilgiler verdi.

İhlas Vakfı Genç İhlas temsilcileri farklı kategorilerde düzenlenen yarışmalarda derece elde ettiler.,

Rıfat Fırat