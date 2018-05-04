Diğer
Kategoriler

Genç İtikaf Grubu, dünya geneli itikaf çalışmalarına başladığını duyurdu

Genç İtikaf Grubu, Ramazan ayının son on gününde Türkiye ve dünya geneli İtikaf çalışmalarına başladığını yapılan açıklamayla duyurdu.

Genç İtikaf Grubu, dünya geneli itikaf çalışmalarına başladığını duyurdu

04 Mayıs 2018 10:27

Zinde Gençlik gönüllülerince oluşturulan Genç İtikaf Grubu, Ramazan ayının son on gününde Türkiye ve dünya geneli İtikaf çalışmalarına başladığını duyurdu. “İtikaf iç huzura giden bir yolculuktur” diyerek sürdürülen itikaf programı, 4-14 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 

“Bir mescidde Allah’ın rızasını kazanma niyetiyle ve belirli kurallara uyarak inzivaya çekilmek” anlamına gelen itikaf ile dünyayla ilişkilerin asgari düzeye indirilmesi, kişinin kendisiyle baş başa kalması, daha fazla ibadet yapıp dua ederek günahlarının bağışlanmasını umması ve Allah’a daha çok yaklaşması hedefleniyor. İtikafla ilgili sahih kaynak bilgilere yer veren kurumun internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından tanıtımlarını gerçekleştiren Genç İtikaf Grubu, sosyal medya hesaplarıyla da çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Medine'de itikaf programı 

Yapılan açıklamada; grup bu sene ayrıca ‘Medine'de İtikaf’ programı da düzenliyor. Katılımcılar 31 Mayıs'ta Mekke'ye giderek Umre yapacak, ardından Medine'ye geçerek 4-14 Haziran tarihleri arasında 10 gece Mescidi Nebevi'de itikaf yapacak.  

Etiketler: Genç İtikaf Grubu

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç