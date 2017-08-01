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Genç kadın 112'yi arayıp kaçtı, uyuşturucu alemi yapan adam ölü bulundu

Bursa'da 36 yaşındaki kadın, birlikte olduğu adam uyuşturucudan hayatını kaybedince 112'yi arayıp kayıplara karıştı. Bursa polisi İlknur Y. isimli kadını arıyor.

Genç kadın 112yi arayıp kaçtı, uyuşturucu alemi yapan adam ölü bulundu

01 Ağustos 2017 10:47

Alınan bilgiye göre, olay merkez Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi Cambul Sokak'ta meydana geldi. 36 yaşındaki İlknur Y. birlikte olduğu Fikret Sezen (56) ile parti düzenledi. İlerleyen saatlerde Sezen evin ortasında kusmaya başlayınca, İlknur Y. 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle genç kadın. olay yerinden uzaklaştı. Yapılan incelemelerde Sezen’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerine gelen İ.Y. nin kardeşi M.Y." Daha önce defalarca geliyordu. Başkaları da geliyor evimize. Kimin girip çıktığı da belli değil. Esrar içiyorlar. Daha önce ablam da içmişti evimiz yandı" dedi.
Polis evde bir miktar bonzai buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kayıp İ.Y.'nin bulunmasına çalışılıyor 


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