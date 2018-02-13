Genç kadın boşanmak istediği eşi tarafından dövüldü

Beykoz’da ailesinin rızası olmadan Z. D. ile 4 yıl önce evlenen Özlem D. eşinden şiddet görmeye başladı. Hamile olduğu dönemde de birçok kez eşinin yumruk darbelerine maruz kalan Özlem D. babasının evine sığındı.

Eşinin ölümle tehdit ettiği Özlem D, “2014 yılında ailemin rızası olmadan evlendik. 3 ay sonra şiddetler başladı. Alkol, uyuşturucu kullanıp eve gelmiyordu. 2 günde bir 3 günde bir ev geliyordu. Arkadaşları ile kavga edip gelip beni dövüyordu. Daha sonra hamile olduğumu öğrendim. Hamilelik zamanında da şiddet uyguluyordu. İşe girip çalışmıyordu. Kirayı düğünde takılan takılardan ödüyorduk. Artık dayanamayacak noktaya gelmiştim. Aldattığını eve kızları filan getirdiğini öğrendim. Sonra evleri basmaya başladı. Ailemi tehdit etmeye başladı. Babamı defalarca darp ettiler. Evimin orada baskı yaptı, tehdit etti, silah dayadı kafama cinsel saldırıda da bulundu. Kabul etmeyince daha çok uygulamaya başladı. İki saate yakın dövdü, en son kendimi kaybetme derecesine geldim. Sesleri duydu yan komşumuz çıktı” dedi.

3 yaşında oğlu ile babasını evinde sığınan Özlem D., “Polisi aradık, polisin geleceğini duyunca kaçtı. Aranması vardı. Benim 4 tane okula giden kardeşim var. 3 yaşında oğlum var. Onların psikolojileri bozuldu. Okula korkudan gidemiyorlar. Bizi bu hayattan kurtarmalarını istiyorum neyse cezası onu çeksin istiyorum çünkü öldürmekle tehdit ediyor. Hepinizi öldüreceğim diyor. Çocuğumun psikoloji bozuldu. Bazen camlara bakıyor. Anne camdan birisi var, bizi öldürecek diyor. Faydasını bulamıyoruz” şeklinde konuştu.

Darp anı güvenlik kamerasında

Eşinden darp edildiği için yetkililerde yardım bekleyen Özlem D.’nin darp edilmesi ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde Z. D.’nin eşi Özlem D.’ye tokat attığı kolundan tutarak zorla götürdüğü görülüyor.

Mustafa Biçer