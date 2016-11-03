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Genç kadın, çiftçi desteğiyle işinin patronu oldu

Kütahya’nın Simav ilçesinde, bin 300 girişimcinin 'Genç çiftçi hibe destek projesi'nden yararlanmak için müracaatta bulunduğu bildirildi.

Genç kadın, çiftçi desteğiyle işinin patronu oldu

03 Kasım 2016 10:25

Değerlendirme komisyonu tarafından yapılan puanlama 28 girişimci hibe desteği almaya hak kazandı.
Gençlere tarım ve hayvancılığı sevdirmenin amaçlandığı projeye dahil olan Simav’a bağlı Ahmetli köyünde oturan 25 yaşındaki Şeyda Oral oldu.Daha önceleri az sayıdaki köy tavuklarından, ihtiyaçları kadar yumurta alabilen genç girişimci Şeyda Oral, büyük bir tavuk çiftliği kurmanın sevincini yaşıyor.

Oral “Bakanlığımızın biz geçleri teşvik ettiği bu projeyi Simav İlçe Tarım Müdürlüğü'nün tanıtımı ile öğrendim. Tavuk araştırmalarında, uzun zaman ıslah çalışmaları sonucu tescillenen yumurtalık tavuk ırkı olan Ataks (Atak-s) tavuklarından 500 adet aldım.30 bin liralık destek ile tavuk çiftliğimi kurdum.17 haftalık olarak aldığım tavuklarımı çok seviyorum,şimdi 20 haftalık oldular ve yumurta almaya başladım.Bir yıl içinde 5 bin yumurta almayı hedefliyorum.Şimdiden siparişler gelmeye başladı. Bu güne kadar kendime ait bir işim olmadı.Hayalini kurduğum işin nasıl yapıldığını eşim İlhan Oral ile birlikte araştırdım.Simav İlçe Tarım Müdürlüğünün kontrol ve desteklerinden çok memnunum.Allah devletimizden razı olsun. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımıza ve İlçe Tarım Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” dedi. 

Mehmet Emin İncekulak

Etiketler: çiftçi kadın, Kütahya


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