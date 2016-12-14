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Genç kadın fantezi olsun diye kandırarak bağladığı adamı darp etti

Samsun'da evli ve 1 çocuk annesi genç kadın, yasak ilişki yaşadığı ve ayrılmak istediği iddia edilen 3 çocuk babası inşaat işçisini fantezi olsun diye kandırarak bağlayıp darp ederek hastanelik etti. Polis, olayla ilgili genç kadın ile kardeşleri ve yeğeni olmak üzere 5 kişiyi gözaltına aldı.


14 Aralık 2016 12:59

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, darp edilen evli ve 3 çocuk babası inşaat işçisi E.A.(35) hastaneye kaldırıldı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.A., ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. E.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
İddiaya göre evli ve 1 çocuk annesi S.Ç. (24), yasak ilişki yaşadığı E.A.'dan ayrılmak istedi ancak E.A. bu istediği kabul etmedi. E.A. tehditle genç kadın ile buluştu. S.Ç., ‘fantezi yapalım’ diye kandırdığı genç adamın ellerini ve gözlerini bağlayıp daha sonra da kemerle boğazını sıkıp sopa ile darp etti. Kadının haber verdiği kardeşleri ve yeğeninin de olay yerine gelerek E.A.'yı darp ettikleri iddia edildi. 

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili S.Ç. adlı kadın ile kardeşleri L.T. (39), O.T. (30), A.T. (19) ve L.T.'nin oğlu H.K.'yi (19) gözaltına aldı. Genç kadın suçunu itiraf ederken, kardeşleri ve yeğeni ise suçlamaları kabul etmeyerek şahsı darp etmediklerini ileri sürdüler. Cinayet Bürosundaki sorguları tamamlanan 5 kişi, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 

Muammer Ay
SAMSUN


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