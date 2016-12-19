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Genç kadın, hafriyat kamyonunun altında kaldı

Beşiktaş Levent’te lüks bir AVM’den çıkarak evine doğru giden genç kadın, kendisine çarpan hafriyat kamyonunun altında kaldı.

Genç kadın, hafriyat kamyonunun altında kaldı

19 Aralık 2016 09:27
Genç kadın, hafriyat kamyonunun altında kaldı - Tıkla İzle

Olay, cuma günü 16.30 sıralarında Beşiktaş Levent Büyükdere Caddesi ile Dede Korkut Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Levent’teki lüks AVM’den çıkarak evine doğru giden Havva A., yolun karşısına geçmek istedi. Bu esnada genç kadına, cadde üzerinden sokağa giriş yapan 34 UT 2632 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun altına giren kadın, kamyon şoförünün aniden frene basmasıyla ezilmekten son anda kurtuldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralanan kadını kamyonun altından alarak ambulansa kaldırdı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Olayın şokunu atlatamadığı görülen kadını vatandaşların konuşarak sakinleştirdiği görüldü.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Doğan Can Cesur

Etiketler: genç kadın, Hafriyat kamyonu


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