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Genç kadın istediği yerde indirmeyen muavini darp etti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otogara gelen özel bir şirkete ait otobüste genç bir kadınla muavin arasında tartışma çıktı. Yanında engeli çocuğu da bulunan genç kadın, evinin bulunduğu ilçede indiremeyeceğini söyleyen muavini darp etti. Olay yerine gelen polis tarafları sakinleştirdi.


19 Aralık 2016 08:58

Olay, gece yarısı Nazilli otogarında yaşandı. İddiaya göre, Türkiye'de ünlü bir firmaya ait olan ve İzmir-Denizli seferini yapan 34 YK 3975 plakalı otobüste yolculuk yapan Cansel K. (28), evinin bulunduğu Kuyucak ilçesinde aracın durmayacağını söyleyen muavini darp etti. Biletinin Nazilli'ye kesildiği belirtilen genç kadın, gece yarısı soğukta 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kuyucak'a engelli çocuğuyla gidemeyeceğini belirterek, otobüs şoförü ve muaviniyle tartışmaya başladı. Konuyu firmanın operasyon merkezine aktaran muavin Serkan K.(24), genç kadına Kuyucak ilçesinde kendisini indiremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Cansel K. muavine hakaret etmeye başladı. Gözyaşlarını tutamayan çaresiz kadın, muavine tokat attı. Yaşanan kavga üzerine otobüsü otogardan hareket ettirmeyen şoför, olayı polise bildirdi. Otogara gelen polis, uzun süren uğraşlar sonucu tarafları sakinleştirdi. Genç kadının ricası üzerine şikayetini geri çeken muavin Serkan K., darp edildiğini iddia etti.
Polis hazırlanan tutanakları imzalattıktan sonra otobüs hareket ederken, genç kadını ise otogara gelen arkadaşları evine götürdü.

Veysel Karahan

 


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