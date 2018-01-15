Diğer
Kategoriler

Genç kadın taksiden atladıktan sonra köprüden suya atladı

Adana’da genç bir kadın seyir halindeki taksiden atladıktan sonra köprüden göle atlayarak intihara kalkıştı. Bir süre suda yüzen genç kadın donmaktan son anda kurtarıldı.

Genç kadın taksiden atladıktan sonra köprüden suya atladı

15 Ocak 2018 04:24

Olay, Çukurova İlçesi Çatalan Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arzu Sarıyıldız, çevirdiği taksiye bindi. Daha sonra taksi şoförüne Çatalan Köprüsü’ne gitmesini söyledi. Taksici köprüye geldiğinde genç kadın araçtan atladı. Ancak bununla da yetinmeyen genç kadın köprü üzerinden Seyhan Nehri’ne atladı. Taksi şoförü durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri genç kadına can simidi uzatmasına rağmen, can simidini tutmayan kadın suda kalmaya devam etti. Yaklaşık 30 dakika boyunca soğuğa aldırış etmeden yüzen genç kadın, bir süre sonra soğuk su nedeniyle şoka girdi. Olay yerine botla gelen su altı ekipleri genç kadını donmaktan ve boğulmaktan kurtardı.

Genç kadın sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Etiketler: adana, genç kadın, körüden atladı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 7°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç