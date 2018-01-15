Genç kadın taksiden atladıktan sonra köprüden suya atladı

Olay, Çukurova İlçesi Çatalan Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arzu Sarıyıldız, çevirdiği taksiye bindi. Daha sonra taksi şoförüne Çatalan Köprüsü’ne gitmesini söyledi. Taksici köprüye geldiğinde genç kadın araçtan atladı. Ancak bununla da yetinmeyen genç kadın köprü üzerinden Seyhan Nehri’ne atladı. Taksi şoförü durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri genç kadına can simidi uzatmasına rağmen, can simidini tutmayan kadın suda kalmaya devam etti. Yaklaşık 30 dakika boyunca soğuğa aldırış etmeden yüzen genç kadın, bir süre sonra soğuk su nedeniyle şoka girdi. Olay yerine botla gelen su altı ekipleri genç kadını donmaktan ve boğulmaktan kurtardı.

Genç kadın sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.