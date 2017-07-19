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Genç kadına tacize 9 yıl hapis cezası

Bursa’da, evine giden genç kadını taciz etmeye çalıştığı iddia edilen sanık, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Genç kadına tacize 9 yıl hapis cezası

19 Temmuz 2017 08:57

Geçen şubat ayında merkez Aktarhüssam Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Timurtaşpaşa otobüs duraklarında inip evine giden S.H'nin (35) peşine bir kişi takıldı. Bir süre genç kadını takip eden şüpheli, ardından cinsel saldırıda bulundu. Direnç gösterilmesi üzerine bu sefer şüpheli, genç kadını darp ederek uzaklaştı. Genç kadının polise haber vermesi üzerine güvenlik kameralarını inceleyen Bursa Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Hasan U. (23) olduğunu tespit etti. Bir çok suçtan kaydı bulunan şüpheli Çekirge semtinde gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

“Kadının bağırması üzerine kaçtım”

Sanık hakkında Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kişiyi hürriyetinden mahrum kılma’ ve ‘cinsel saldırı’ suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Sanık, “Olay gecesi uyuşturucu kullandım. Zafer Plaza’ya doğru yürüdüğüm sırada genç kadını gördüm. Takip ettim ve alt geçitte sıkıştırdım. Kadın bana karşı koyup, ayağıma tekme ile vurdu. Bu sırada bir adamın bağırması üzerine kaçtım” dedi.

9 yıl hapis cezası

Genç kadın, işten çıkıp eve gittiğini, alt geçitte sanığın saldırısına uğradığını ifade ederek şikayetçi oldu. Mahkeme heyeti cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden mahrum kılma suçlarından sanığa 9 yıl hapis cezası verdi. 

Ahmet Faruk Çabuk

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Etiketler: genç kadın, hapis cezası, taciz


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