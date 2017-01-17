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Genç kadını 15 yerinden bıçaklayarak öldürmüş

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, genç kadını sokak artasında 15 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Genç kadını 15 yerinden bıçaklayarak öldürmüş

17 Ocak 2017 09:07

Bir süre önce eşinden boşanan 39 yaşındaki Nurcan Efe, Gemlik ilçesinde arkadaşıyla yürürken, İnegöl’de tanıştığı Dursun Efe ile karşılaştı. Nurcan Efe’nin kendisiyle görüşmek istememesi üzerinden belinden bıçağı çıkartan Dursun Efe, genç kadını sokak ortasında bıçaklayıp öldürdü. Olayın ardından bıçakla kendisini de yaralayan ve bir apartmanın giriş katında baygın halde bulunan Dursun Efe, tedavisinin ardından 15 gün sonra tutuklandı.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten öldürmek’ suçundan hakkında müebbet hapis cezası istenen sanık hakim karşısına çıktı. Duruşmada konuşan sanık, “Olay günü Nurcan Efe ile ilişkimiz devam ediyordu. Aramızda sadece soğukluk vardı. Daha önce münakaşa yaşadığımızdan dolayı Nurcan telefon numarasını değiştirmişti. Ben olaydan önce cep telefonum ve gözlüğümü Nurcan’a vermiştim. Onları ondan geri istedim. Olay günü alkollüydüm. Nurcan ve Şahsene ile evin karşılaştım. Nurcan ile konuşurken bana hakaret etmeye başladı. Ben de sinirlerime hakim olamayıp kendisini bıçakladım. Evim ve arabam bütün paraları beraber yedik” dedi.

“Dursun, ‘O resimleri silersen seni öldürürüm’ dedi”
Nurcan'ın arkadaşı Şahsene V. ise, “Nurcan ile Dursun arasında bir ilişki vardı. Ama Dursun sürekli Nurcan’ı tehdit ediyordu. Nurcan ise rezillik çıkmadan Dursun’dan ayrılmak istiyordu. Olay günü, çocukların ısrarıyla evden dışarıya çıktık. Dursun Efe, bizim eve yakın bir yerde bankta yatıyordu. Bize kötü olduğunu söyledi. Biz de yanına gittik. Cep telefonunu bize verdi. Nurcan da telefonu almışken, içerisindeki resimleri silmek istedi. Bu yüzden yolu uzattık. Bu sırada Dursun Efe sürekli bizi arıyordu. Telefonda Nurcan’a, “O resimleri silersen seni öldürürüm” dedi. Bizi görünce koşmaya başladı. İlk beni yakaladı. Daha sonra Nurcan durdu. Nurcan’ın saçlarından tuttu. Elindeki bıçağı sallıyordu. Sanığın ensesinden tuttum, beni itti. Benim üzerime doğru gelirken bıçağı elinden düşürdü” diye konuştu.

15 defa bıçaklamış
Mahkemede şahitler de dinlendi. Şahitlerin açıklamalarının ardından okunan otopsi raporunda, sanığın genç kadını 15 defa bıçakladığı bildirildi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı erteledi. 

Ahmet Faruk Çabuk

Etiketler: bursa


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