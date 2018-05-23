Genç kadını darp eden taksici tutuklandı

İddiaya göre, 21 Mayıs 2018 tarihinde Ümraniye İstiklal Mahallesinde taksiciyle genç kadın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taksi şoförü, genç kadını bacağından tutarak dışarı attı.
Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Şüpheli, savcılıktaki ifade işleminin ardından “basit yaralama” suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Mahkemedeki sorgusu tamamlanan şüpheli, sevk edildiği suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gamze Erdemir