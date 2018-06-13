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Genç kadının yaralandığı kapkaç anları kamerada

Esenyurt’ta otomobilli kapkaççılar elindeki poşetlerle ara sokakta yürüyen kadının omzuna asılı çantayı çalarak kayıplara karıştı. Genç kadının yaralanmasına neden olan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Genç kadının yaralandığı kapkaç anları kamerada

13 Haziran 2018 11:05
Genç kadının yaralandığı kapkaç anları kamerada - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Güzelyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre elindeki poşetlerle birlikte metrobüs merdivenlerinden inen kadın, evine doğru gidiyordu. Arkasında yaklaşan siyah renkli araba, kadını takip etmeye başladı. Kadın boş anını kollayan kapkaççılar, araçla kadına daha çok yaklaşıp üzerine çapraz bir şekilde astığı çantasını kapıp kaçtı. Kapkaççılara kısa süreliğine direnmeye çalışan kadın yere düşerek yaralandı. Çevrede sesi duyan esnaf kadının yardımına koştu. Yaralı kadına yardımcı olan esnaf polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Kapkaççılar ise kadının çantasında bulunan özel eşyaları ve bir miktar para ile birlikte ortalıktan kayboldu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

Esenyurt’ta yaşanan kapkaç anı kamerada 

Esenyurt’ta elinde poşetlerle evine giden kadının uğradığı kapkaç anı, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde, kadının elinde poşetlerle yürüdüğü, o sırada bir otomobilin yaklaşması ve çantayı alarak kaçmasının ardından kadının yere düşmesi görülüyor. 

“Biz ilk başta çocuğa araba çarptı sanmıştık” 

Olay sırasında mağdur kadının yardımına koşan esnaf, kargaşayı görür görmez olayın olduğu noktaya gittiğini ifade ederek, “ Oraya gittik baktık yeşil bir araç kapkaç yapmış. Biz ilk başta bir çocuğa araç çarptı sanmıştık. Gittik kadın yerdeydi. Sürüklemişlerdi kadını sonra polis geldi tutanak falan tuttular. Arabanın arkasından koştuk ama araç bayağı bir hızlıydı. Yetişemedik” dedi.  

Murat Delice

 

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