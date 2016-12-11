Olay, merkez Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi’nde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 19 yaşındaki Meral B., 2 gün önce eski erkek arkadaşının evine giderek eşyalarını almak istedi. Genç kızın eski erkek arkadaşı Ünal K., Meral B.’nin gitmesine izin vermeyerek darp etti. Bunun üzerine Meral B.’yi merak eden ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı polis ekiplerine haber verdi. Ünal K.’da silah olduğunu öğrenen ekipler, bina çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Daha sonra çelik yelek giyerek binaya girdi. Polis ekiplerinin uğraşları sonucu Ünal K. kapıyı açtı. Ünal K. ile birlikte evde bulunan 2 arkadaşı da gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Meral B. ifadesinde daha önce ayrıldığı Ünal K.’nın evine eşyalarını almak için gittiğini fakat geri gitmesine izin verilmediğini söyledi.

Evde darp edildiğini de belirten genç kız, Ünal K. ve 2 arkadaşından şikayetçi olmadı. Emniyetteki ifadelerinin ardından Ünal K. ve 2 arkadaşı serbest bırakıldı.