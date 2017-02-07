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Genç kıza cinsel tacizde bulunmak isteyen şüpheli tutuklandı

Bursa’da evine giden genç kızı önce taciz etmeye çalışan, başarılı olamayınca da darp eden şüpheli tutuklandı.

Genç kıza cinsel tacizde bulunmak isteyen şüpheli tutuklandı

07 Şubat 2017 20:17

Olay, pazar gecesi saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Aktarhüssam Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Timurtaşpaşa otobüs duraklarında inip evine giden S.H.’nin (35) peşine bir kişi takıldı. Bir süre S.H.’yi takip eden şüpheli, ardından cinsel saldırıda bulundu. Genç kızın direnmesi üzerine bu sefer şüpheli S.H.’yi darp ederek uzaklaştı. S.H.’nin polise haber vermesi üzerine, güvenlik kameralarını inceleyen Bursa Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin H.U. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda bir çok suçtan kaydı bulunan H.U., Çekirge semtinde gözaltına alındı.

Güvenlik kameralarına yansıyan olayın şüphelisi, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. 

Faruk Çabuk - Mesut Alan

Etiketler: bursa


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