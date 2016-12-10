Edinilen bilgiye göre, olay, Gerede merkeze bağlı Dayıoğlu Mahallesi Kültür Sokak’ta meydana geldi. İstanbul’da tekstil işçisi olarak çalışan 18 yaşındaki Cihat Keçi, saat 06:30 sıralarında eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen Gerede Meslek Yüksek Okulu Tasarım Bölümü 2. sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Berfin Yıldız’ın evinin önüne gitti. Keçi evin camından bir süre içeriyi izledi. Cihat Keçi, eve camdan girdikten sonra evde Berfin Yıldız ve erkek arkadaşı Aziz Başaran’ı görünce tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Cihat Keçi belinden çıkarttığı tabancayla Aziz Başaran’ı elinden yaraladı. Başaran kanlar içinde yerde kaldı.

Kız öğrenciyi zorla evden çıkarttı

Cihat Keçi, üniversiteli kız öğrenci Berfin Yıldız’ı evden zorla dışarıya çıkartarak Dayıoğlu Mahallesi Karapınar mevkine götürdü. Keçi tartışmanın büyümesi sonrasında Berfin Yıldız’ı başından vurarak öldürdü. Olay sonrasında polis ekiplerini arayarak cinayeti işlediğini söyleyen Cihat Keçi, polis ekiplerine tabancayı attığı yeri gösterdi. Bölgenin karlı olması nedeniyle polis ekipleri Gerede Belediyesi’ne bağlı temizlik işçileriyle birlikte 1 saat boyunca tabancayı aradılar. Tabanca temizlik işçisi tarafından bulunurken, olay yeri inceme ekipleri tabanca da inceleme yaptı.

Katil zanlısı 18 yaşındaki Cihat Keçi, ifadesi alınmak üzere Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Üniversite kız öğrenci Berfin Yıldız’ın cesedi savcının incelemesin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evde yaralanan Aziz Başaran hastanede tedavi altına alındı.

Bülent Velioğlu - Faruk Çidem