Diyarbakır’dan Bursa’ya gelen özel otomobil ile uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı ihbarını alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ilçe girişinde pusu kurdu. Uzun süren beklemenin ardından araç İnegöl girişinde durduruldu. Araçtan indirilen 29 yaşındaki A.B., 82 yaşındaki S.B., 25 yaşındaki B.G. ve 18 yaşındaki S.G.’nin üzerlerinde arama yapıldı. 18 yaşındaki genç kız S.G.’nin iç çamaşırında, 82 yaşındaki yaşlı kadının ise beline sarılı vaziyette metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçta yapılan aramalarda ise, sağ ön çamurluğun içine gizlenmiş toplam 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.