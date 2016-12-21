Umurbey’de 2 Aralık gecesi meydana gelen olayda, kurstan dönen Tuğçe Uludağ (24), evinin önünde Aykut E. (28) tarafından tüfekle kurşun yağmuruna tutularak hayatını kaybetti. Zanlı, aynı silahlı kendisini göğsünden vurdu. Hastanede 2 Aralıktan bu yana tedavi altında olan Aykut E, taburcu edildikten sonra adliyeye sevk edildi. Polis yeleği giydirilerek Gemlik’te adliyeye sevk edilen Aykut E’nin, psikolojisinin bozulduğu için Tuğçe’yi öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Tutuklanan zanlı, Bursa Kapalı Cezaevi’ne konuldu.

Bu arada, genç kızın ailesi, davayı sonuna kadar takip edeceklerini bildirirken, kadın dernekleri ve hukukçulardan da aileye destek geldi.

(İHA)