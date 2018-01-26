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Genç kızın organları 6 kişiye umut oldu

Samsun'da 26 yaşındaki Nurgül Özbek'in organları 6 hastaya yaşam umudu oldu.

Genç kızın organları 6 kişiye umut oldu

26 Ocak 2018 22:55

İki gün önce Samsun'un Çarşamba ilçesinde şofben zehirlenmesi sonucu Ondokuz Mayıs Üniversitesine(OMÜ) sevk edilen 26 yaşındaki Nurgül Özbek, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşen Nurgül Özbek'in ailesi ile OMÜ Organ Nakil Koordinatörlüğünce yapılan görüşmeler sonucunda aile organ bağışını onayladı. 0MÜ Organ Nakli Koordinatörlüğü ve Samsun Organ Doku Nakli Bölge Kordinasyon Merkezi görevlileri tarafından yapılan operasyonla alınan genç kızın organları Samsun ve Erzurum'da organ nakli bekleyen hastalara nakledilecek. Genç kızın karaciğeri Erzurum'da iki kişiye, böbrekleri ve korneaları da Samsun'da organ bekleyen hastalara nakledilecek. 

30 bin insanın Türkiye'de organ beklediğini belirten Organ ve Doku Nakli Samsun Bölge Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak, "Bu ailemizin yaptığı onurlu davranış 6 kişiye yaşam umudu oldu" dedi. 

Kenan Akyüz
 

 

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