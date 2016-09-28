Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İzmir genelinde fuhuş yapılan 14 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla 2'si kadın 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. H.S. (21) ve Ç.B. (25) ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığınca, şüpheli kadınlar B.G. (29) ve B.U. (23) ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından Adli Kontrol şartı ile serbest bırakılırken, U.İ. (43), E.A. (34) ve S.G. (38) tutuklandı.

Ahlak Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda; 2015 yılı Ekim ayından itibaren şüphelilerin fuhuş olaylarında son zamanlarda gündeme gelen günü birlik daireleri tercih ettikleri, günü birlik kiralanan dairelere kısa süreli yerleştirilen bayanlara arka arkaya fuhuş amaçlı müşteriler yönlendirildiği, fuhuş olayının ruhsatsız iş yerleri ve günlük kiralanan dairelerde yaşandığı belirlendi. Öte yandan, fuhuş şebekesinin, kadınların ve genç kızların bir kısmını mankenlik, stant mankenliği ajansı adı altında iş vaadiyle sosyal paylaşım siteleri üzerinden kandırdığı, bu ajansa iş başvurusu yaptığını sanan özellikle ekonomik durumu kötü olan genç kızların, yüksek miktarda para teklifi ile tuzağa düşürüldüğü ve fuhşa sürüklendikleri tespit edildi.

Atakan Şen

İZMİR