Genç müezzin camide ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde Gaziantep’in Şehitkamil içesine bağlı Batıkent Mahallesi’nde bulunan Mahmut Erbalcı Camisi'nde gerçekleşti. Camide kendi rızasıyla müezzinlik yapan İbrahim Halil Korkmaz caminin alt katındaki mescitte ölü bulundu.

İddiaya göre, akşam saat 19.30 sularında caminin alt katında Kur’an kursu olarak kullanılan mescit alanında sedir üzerinde hareketsiz yatan genç cami imamı tarafından görüldü. Uzun süre hareketsiz kalan Korkmaz’ı uyandırmak isteyen cami görevlileri tepki vermediğini görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Camiye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucunda Korkmaz'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin camideki incelemesinin ardından Korkmaz'ın cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Abdülkadir Güneş

