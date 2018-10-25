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Genç muhabirden vatandaşlara ilginç teklif

Genç muhabirden vatandaşlara ilginç teklif
Genç muhabirden vatandaşlara ilginç teklif

Edirne’de bir web tv muhabiri, sokaktaki vatandaşlara sarılmak isteyince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Genç muhabirden vatandaşlara ilginç teklif - Tıkla İzle

Yaptığı sosyal deneylerle adından sıkça söz ettirmeyi başaran web tv muhabiri Gizem Görür, kameraman arkadaşıyla şehrin en işlek caddelerinden biri olan Saraçlar Caddesi'nde vatandaşlara sarılmak isteyerek, tepkilerini kayıt altına aldı. İstek karşısında şaşkınlık yaşayan bazı vatandaşlar Görür'e sarıldı bazı vatandaşlar ise genç muhabire "işim var sarılamam" diye cevap verdi.

"İttirenler oluyor" 

İlginç haberler hazırladığını belirten Gizem Görür, "Biz aslında ilginç şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biz insanların tartıştıklarını, kavga ettiklerini gördük. Biz bugün insanlara sarılmak istedik. Genel olarak insanlar şaşırıyorlar sarılmak istediğimizde. İttirenler oluyor. İttirdiklerinde üzülüyorum tabii ki. Enerjimi yüksek tutmaya çalışıyorum. Ben ve bana başkası sarıldığımda enerjim yerine geliyor" dedi.  

Ergin Yıldız-Koray Ustabaşı

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