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Genç mühendis 3 günlük yaşam savaşını kaybetti

Antalya'da bir firmada endüstri mühendisi olarak çalışan genç, trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.


09 Kasım 2016 11:13

Kaza, 5 Ekim'de Muratpaşa ilçesi Metin Kasapoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 28 yaşındaki Derya Ökçün ve 2 arkadaşının bulunduğu 06 FF 1155 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazada ön koltukta oturan Ökçün’ün bir arkadaşı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı. Otomobilin arka koltuğunda oturan ve ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan 28 yaşındaki Derya Ökçün ise yoğun bakım ünitesindeki 3 gün süren yaşam savaşını kaybetti.
Hastanede dün hayatını kaybeden Ökçün’ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Ökçün'ün cenazesi otopsinin ardından Adli Tıp Morgundan alınarak toprağa verilmek üzere Korkuteli ilçesine götürülecek.  

Ertuğrul Gün - Suat Metin


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