Genç mühendis sitenin havuzunda hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası-Söke karayolu üzerindeki Bilge Kent Sitesi'nin havuzuna giren metalürji mühendisi Arslan Doğan boğulma tehlikesi geçirdi. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Söke Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 26 yaşındaki mühendis, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arslan Doğan’ın Mustafa Kemal Üniversitesi Metalürji Mühendisliği bölümü mezunu olduğu ve bir yıl önce evlendiği öğrenildi.

Zafer Hacısalihoğlu