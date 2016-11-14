Bursa’da oturan ve Bartın Üniversitesi’nden Çevre Mühendisi olarak mezun olan 22 yaşındaki Merve Akgün, bu kez aynı üniversitenin Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nü okumaya başladı. Bir süre önce baş ağrısı şikayetiyle Bartın Devlet Hastanesi’ne giden genç mühendis, yapılan tetkikler sonrası hayatını karartan haberi öğrendi. Doktorlar genç kıza beyninde büyük bir tümör olduğunu ve en fazla iki hafta içerisinde ameliyat olması gerektiğini söyledi.

Aldığı bu haberle adeta yıkılan genç kıza asıl darbe yine doktorlardan geldi. Genç kıza, beynindeki tümörün büyük olması ve hastanedeki ameliyat malzemelerinin yetersizliği nedeniyle ameliyat için başka bir hastaneye gitmesi gerektiği söylendi.

HASTANE HASTANE GEZDİ

Hastane hastane gezen talihsiz mühendis, bu kez soluğu İstanbul’daki özel bir hastanede aldı. Buradaki doktor da aynı tanıyı koyarak acil ameliyat olması gerektiğini, ameliyat sonrası ise fizik tedavi ve kemoterapi uygulanabileceğini söyledi.

AMELİYAT ÜCRETİ 35 BİN LİRA

Talihsiz Merve, ameliyatın 35 bin liraya mal olacağını duyunca bir şok daha yaşadı. Fabrika işçisi baba Nejdet Akgün’ün maddi durumu bu ameliyatı karşılamaya yetmiyor. Merve’nin arkadaşları, sosyal medya hesaplarından #BuAmeliyatYapılacak hashtag’iyle yardım kampanyası başlattı. Merve’nin ameliyatı için gerekli paranın toplanması için oluşturulan sayfalara ise ilgi yoğun.

MERVE: "BÜYÜK ŞOK YAŞADIK"

Hayatının dolu dizgin devam ettiği dönemde böyle bir haber ile şok olduğunu anlatan Merve Akgün, "Başka bir sebeple gittiğim hastanede beyin dalgalarımda tuhaflık olduğu için EGG ve MR çekimleri istendi ve sonuçlarda beynimde tümör olduğu teşhisi koyuldu. Anlamamıştım olayın ciddiyetini. Doktorum bana durumun çok ciddi olduğunu ve hemen donanımlı bir hastaneye gitmemi söyledi. Apar topar Bursa’ya ailemin yanına döndüm. Bir çok doktorla görüştüm ve hepsi, beynimdeki tümörün çok büyük olduğunu ve hayati bölgenin de yüzde 20’sinin içinde olduğunu söyledi. Yani maksimum yüzde 80’lik bölümü alınabilir tümörün. Kalan kısımı için kemoterapi ve radyoterapi göreceğimi söylediler. Hem ben hem ailem hem çevrem büyük bir şoktaydı nasıl olur. Evet beynimde 6 santim kocaman bir tümör var ve acilen ameliyat olmam gerekiyor" diye konuştu.

"KÖR KALMA, DUYMAMA, FELÇ OLMA RİSKİM VAR"

Görüştüğü doktorların ameliyatın çok riskli olduğunu söylediğini anlatan genç mühendis, "Kör kalma, duymama, felç ve hatta masada kalma riskimin olduğunu söylediler. Görüştüğüm hastanelerde ameliyat için yeterli donanım ve ekipman yok. Bu eksiklik risk oranını daha da arttıracaktır dediler. Özel hastanelere de gittim. Sadece muayenesi 500 TL olan doktorların ameliyat için söyleyecekleri meblağlar belliydi. Bir mucize oldu ve İstanbul’da bir alanının en iyilerinden biri olan profesör ile irtibata geçtim. Normalde 80 bin liralık ameliyat içinde bulunduğum özel durumlardan ötürü 35 bin liraya indirildi" dedi.

"CANIMI YAKIYOR AMA AİLEM BU PARAYI BULAMAZ"

İstanbul’daki özel hastaneden istenen 35 bin liralık ameliyat masrafını ailesinin karşılamasının zor olduğunu da anlatan Merve, "Bu sadece hastane, ameliyathane ve ameliyata girecek ekibin ücreti. Allah bin kere razı olsun ama canımı yakan konu bu 35 bin lira olan ücreti ailem karşılayamıyor. Babam asgari ücretle sanayide teknik bir atölyede çalışıyor. Annem günü birlik işlere gidiyor. Ailemde okuyan bir erkek kardeşim daha var. Giresun’da okuyor. Ailem dedemlerle birlikte yaşıyor. Satabileceğimiz hiç bir şey yok üstümüze. Bu imkânlarla kredi de çekemiyoruz. Teminat gösterilecek bir şey yok. Öyle bir durum ki bu kolay anlatamam" diye konuştu.

"OKULUMUN DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERİNDENİM AMA..."

Bartın Üniversitesinde Çevre Mühendisliğini bitirdiğini, çift anadal yaptığını ve ikinci üniversiteyi bitirmesi için 4 dersinin kaldığını da söyleyen Merve Akgün, "Sınavlarıma girecektim. Böyle bir şeyi öğrendim. Evet ben 4 yılda 2 mühendislikten mezun olacaktım. Okulun derece öğrencilerinden biriyim. Hiç şüphelenmedim bu hastalıktan. Her baş ağrımda her dalıp donduğumda çok ders çalışıyorum yoğunluktan oluyor deyip geçtim. Ben hep güçlü, hep çalışkan bir kızdım. Şimdi de öyle" dedi.

"DAHA 22 YAŞINDAYIM HAYALLERİM VAR"

"Hemen ameliyat olmam gerekiyor ve donanımlı bir hastanede ameliyat olmam gerekiyor. Bu noktada maddiyat karşıma duvar gibi çıktı. Devlet hastanelerinde bu kadar ciddi bir operasyon için yeterli donanım yok. Ben bu parayı toparlayıp başarılı bir doktora canımı emanet etmek istiyorum. Lütfen bana yardımcı olun sesimi duyanlar olsun" diye yardım isteyen genç mühendis, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben o ameliyat masasında kalmak istemiyorum daha 22 yaşındayım. Daha almam gereken ikinci diplomam var ve 22 yaşıma kadar sığdıramadığım gerçekleştirmek istediğim hayallerim var."

Arkadaşları tarafından Merve’nin ameliyat ücreti için açılan yardım hesapları ise şöyle:

İletişim:

Merve Akgün

merve.akgn11@gmail.com

akkus.betul@hotmail.com

0545 543 44 07

Türkay Karabaş

turkaykarabas19@hotmail.com

0545 543 44 06

Yardım Hesabı:

Merve Akgün

Ziraat Bankası

Şube: Yalı / Bartın Şubesi

Hesap Numarası: 1631-62043073-5001

Iban Numarası: TR 0400 0100 1631 6204 3073 5001