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Genç müzisyen Evrencan Gündüz sevenleriyle buluştu

Ünlü müzisyen Asım Can Gündüz’ün oğlu Evrencan Gündüz, sevilen şarkılarıyla Avrupa ve Anadolu yakasında sevenleriyle buluştu.

Genç müzisyen Evrencan Gündüz sevenleriyle buluştu

25 Mayıs 2018 11:36

Müzik tarzı ve performansıyla son dönemde tüm dikkatler üzerine çeken Evrencan Gündüz, grubu Uzaylılar ile İstanbul’un iki yakasında hayranlarıyla buluştu. Önce Akbatı Gençbatı Festivali’nde karşılayan Gündüz, ardından Akasya’da sevenleriyle en sevilen şarkılarını seslendirdi. İki ayrı konserde de sevenlerinin yalnız bırakmadığı Evrencan ve Uzaylılar’a dinleyiciler tüm şarkılarda eşlik etti. 

Anadolu funk ve blues müziğin genç temsilcilerinden Gündüz, “Böyle güzel insanların karşısında sanat yapmak harika bir şey, kendimi çok iyi hissediyorum. Umarım uzun yıllar boyunca da enerjimiz hiç azalmadan şarkılarımızı söylemeye devam ederiz” dedi.  

Etiketler: Evrencan Gündüz

 

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