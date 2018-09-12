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Genç müzisyen motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Genç müzisyen motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Genç müzisyen motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde motosikletin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında müzisyen olan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, İzmir-Ankara E96 karayolu Caferbey Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Sart Mahallesi istikametinden, Salihli istikametine gitmekte olan Barış Girgin (25) yönetimindeki tescilsiz ve plakasız motosiklet, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkıp, yol kenarındaki bariyere çarparak takla attı. Kazada motosiklet sürücüsü Girgin, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili çalışma başlatılırken Girgin'in evli ve 1 çocuk babası olduğu, Salihli'de müzisyenlik yaptığı öğrenildi.

Behzat Akcan 

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